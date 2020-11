Турските спасители извадиха тригодишно дете от развалините на разрушена сграда днес, съобщи Анадолската агенция. Вече повече от 65 часа продължават спасителните операции в Турция след земетресението на 30 октомври в провинция Измир в западната част на републиката.

@BBCNews Turkey, Izmir depremi.3-year-old Elif 65 hours after the miracle of salvation ... pic.twitter.com/WwaMtKAZ5X — Tuncay (@TArslanalp) November 2, 2020

Броят на жертвите от земетресението се е увеличил до 79, съобщи днес турското Министерство за управление на извънредни ситуации.

"79 от нашите граждани бяха убити. 743 от 962 ранени бяха изписани, лечението на 219 души в болници продължава", се казва в изявлението.

Rescue teams recover three-year-old Elif Perincek from under rubble in Izmir, 65 hours after a powerful magnitude 6.6 earthquake hit Turkey’s Aegean coast pic.twitter.com/zlYJphI7LU — TRT World (@trtworld) November 2, 2020

ВСИЧКО ЗА МОЩНИЯ ТРУС ЧЕТЕТЕ ТУК

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за информационния бюлетин на nova.bg ТУК , за да получавате най-важните новини от деня на електронната си поща.