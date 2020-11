Нападение с жертви и множество ранени край синагога във Виена. В близост до Шведенплац са се чули няколко изстрела, събщават местните медии. За стрелба в центъра на града съобщиха и официално от полицията в Twitter. А австрийският вътрешен министър Карл Нехамер определи нападението като терористична атака.

This is one of the people shooting in Vienna! There are more then one shooter. Please stay inside and if you can go home if you are in Vienna!!!! #Wien #Vienna pic.twitter.com/4uJpXmocst — Bena K. (@BoschPuja98) November 2, 2020

Вътрешното министерство потвърди, че няколко души са извършили терористично нападение. Според медии, единият нападетел или е бил убит, или се е самовзривил, когато го е обградила полицията. Другият е избягал.

Не е ясно дали има убити и какъв е техния брой. Има публикации за седем жертви, а един полицай е с тежки рани и опасност за живота. Тези данни обаче, поне засега, не са потвърдени от полицията. Нападението вероятно не е завършило, като местните медии променят често наличната информация.

Австрийският журналист Томас Майър, позовавайки се на министерството на вътрешните работи, обяви, че в стрелбата има и един загинал.

Shots fired in the Inner City district - there are persons injured - KEEP AWAY from all public places or public Transport - don't share any Videos or Fotos! — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

От полицията предупреждават да се избягват централните публични места и градския транспорт, както и да не се споделят снимки или видео от инцидента. Такива обаче бяха разпространени светкавично в социалните мрежи.

Another video of the #Vienna shooting in Austria as the perpetrator is still on the run. Austrian Interior Ministry requests people to stay indoors and avoid the area as a major police operation is underway after terrorist attack on a Jewish Synagogue. pic.twitter.com/W4nZwZHKTs — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 2, 2020

Смята се, че нападателят е имал съучастници, които са успели да избягат. В центъра на австрийската столица се провежда мащабна полицейска операция. По данни на вътрешното министерство, един от нападателите е задържан.

BREAKING: Active shooter at or near synagogue in Vienna, Austria; reports of casualties pic.twitter.com/GmNLJWl6i2 — BNO News (@BNONews) November 2, 2020

Към момента няма данни за пострадали български граждани при стрелбата пред синагога в центъра на Виена. Посолството ни е във връзка с местните власти.

При необходимост от съдействие и информация сънародниците ни могат да се свържат с посолството във Виена на следните телефони: +43 1 505 31 13 и дежурен в извън работно време: +43 1 505 64 44.

Vienna Attack:

- Multiple injured after shooting in Vienna

-Police urge people to avoid public places

-Conflicting reports on whether synagogue was targeted

- Major police operation underway

-Attacker may have detonated a suicide belt (via Kronen Zeitung) pic.twitter.com/khQ4rnUFVd — PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 2, 2020



Ръководителят на еврейската общност във Виена Оскар Дойч обяви, че стрелбата е станала на улицата, където се намира главната синагога в града, но не е ясно дали храмът е бил целта на атаката. Синагогата е била затворена по време на стрелбата, написа той в Twitter. Затворени са били и съседните ресторанти.



Laut BMI:

Terroranschlag auf Wiener Synagoge. Ein Toter und mehrere Verletzte.#Schwedenplatz pic.twitter.com/xy1KyYFONV — Slava (@GrafovSlava) November 2, 2020

