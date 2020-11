Новината за новата ваксина на Pfizer и BioNTech с 90-процентна ефективност срещу COVID-19 възроди надеждите на света за намиране на лек срещу смъртоносната зараза. Зад откритието обаче стоят денонощните усилия на двама лекари – Угур Шахин и Йозлем Туречи, семейство свързано от любовта си към изследователската работа в медицината, пише в. „Дейли мейл”.

Шахин основава две мултимилионни компании, едната от които - BioNTech, разработва новата ваксина. Описван като изключително скромен, 55-годишният лекар, който все още предпочита да кара колело до работа, и съпругата му сега са определени като „екипът мечта”.

Д-р Шахин е роден в Турция, но израства в Германия, където родителите му работят в завод за автомобили. Той учи медицина и получава професорска титла, като проявява интерес към изследователската работа в областта на имунотерапията. Шахин работи в университетски болници в Кьолн и Хамбург, където в началото на академичната си кариера среща своя колега имунолог Йозлем Туречи. Така медицинските изследвания в областта на онкологията и имунологията стават споделена страст.

Йозлем е дъщеря на турски лекар, емигрирал в Германия. В едно от ранните си интервюта тя споделя, че дори в деня на сватбата си двамата със съпруга й отделили време за работа в лабораторията. Учените разглеждат имунната система като потенциален съюзник в борбата с рака и се опитали да подходят индивидуално към уникалната генетична структура на всеки тумор.

Така през 2001 г. основават Ganynmed Pharmaceuticals – компания, чиято цел е да разработи антитела срещу рака. Д-р Шахин по това време е професор в университета в Майнц и не се отказва от преподавателската си дейност, която върши паралелно с изследователската. През 2016 г. той продава Ganynmed на японската Astellas за 1,4 милиарда долара.

През 2008 г. семейството създава BioNTech, чиято цел е да открие широкоспектърни медикаменти за лечение на рак. Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс инвестира 55 милиона долара в компанията, която работи и по програми за лечение на HIV и туберколоза.

Колеги на Угур Шахин го описват като спокоен и овладян мъж, който избягва да проверява цената на акциите на компанията си и вместо това предпочита да чете научни списания. Той и съпругата му са в класацията на 100-те най-богати германци според в. „Велт ам Зонтаг”.

