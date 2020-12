Шведският премиер Стефан Льовен влезе днес в медийните заглавия заради неотдавнашно посещение в мол, въпреки призивите на правителството да се избягват посещения на подобни места в разгара на пандемията от коронавируса, предаде ДПА.

НОВАТА МУТАЦИЯ НА ВИРУСА: Франция, Испания и Швеция откриха заразени

Стокхолмският ежедневник "Експресен" публикува снимки на шведския премиер, пазаруващ в търговския център "Галериан" на 20 декември. Два дни по-рано Льовен призова гражданите да се въздържат от посещения в оживени търговски центрове преди Коледа или от излизане за пазаруване в периода след Коледа.

"Надявам се и вярвам, че хората възприемат това на сериозно", каза на пресконференция премиерът тогава. Говорителят на Льовен заяви днес, че премиерът влязъл в мола, "за да вземе предварително запазена стока".

Експерт: Пандемията ще приключи първо в Швеция

Посещението е било "внимателно планирано" и Льовен е "взел под внимание препоръките на Агенцията за обществено здраве и е избягвал струпвания на хора. Не мога да дам повече подробности", заяви за ДПА говорителят на премиера Микаел Линдстрьом.

Swedish Prime Minister Stefan Löfven under intense criticism after it was revealed that he went to a shopping center (w/bodyguards) to do an errand just 2 days after he told Swedes to avoid shopping centers. (And, he had just criticized member of his own govt for doing the same.) pic.twitter.com/6mqeJdDITk