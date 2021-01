Проливни дъждове предизвикаха наводнения в турския югозападен окръг Измир. Най-засегнати от бедствието са градовете Буджа и Карабаглар.

Улици и булеварди бяха залети от вода, автомобили бяха отнесени, жилища - наводнени.

