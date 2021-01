Властите във Великобритания започнаха процедура по евакуация в Манчестър заради настъпващата буря Кристоф.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Издадени са предупреждения за сериозна опасност. Те са в сила за районите на Дидсбъри и Нортенден, по поречието на река Мърси.

BREAKING: Homes being evacuated amid 'danger to life' flood warnings as Storm Christoph hits UK https://t.co/zGQY3Ebc8v