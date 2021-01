Предано куче е чакало дни наред пред болница в Северна Турция, в която стопанинът му бил приет за лечение, предаде Асошиейтед прес. Кучето Бонджук, чието име означава мънисто, е тръгнало след линейката, с която стопанинът му Джемал Шентюрк бил транспортиран в болница в град Трабзон на 14 януари, и след това ежедневно отивало до болницата, съобщи турската информационна агенция ДХА.

Дъщерята на Шентюрк - Айнур Егели обяснила, че била готова да вземе Бонджук вкъщи, но кучето непрекъснато щяло да бяга и да отива пак до болницата. Охранителят в болницата Мухамет Акдениз разказал пред ДХА, че кучето идвало всеки ден около 9 часа сутринта и чакало до вечерта, без да влиза вътре. Когато вратата се отваряла, то промушвало главата си вътре.

kindness tweet 😊...in Turkey, the dog waited for the owner for a week at the door of the hospital, Grandpa was hospitalized with the coronavirus, and the doggie followed the ambulance. Furry friend returned home every evening, and in the morning he went on duty again pic.twitter.com/rV3Ay2CLe7