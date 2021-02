Виетнамците започнаха подготовката за новогодишния си фестивал, като пуснаха декоративни шарани в реки и езера, съобщи Ройтерс.

Вековната традиция произхожда от легендата за тримата "кухненски богове", които яздят шарани, за да се срещнат с императора, на когото трябва да докладват какво се случва във всяко семейство. Церемонията се организира една седмица преди началото на празника Тет.

