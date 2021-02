Един човек загина, а четирима бяха ранени при стрелбата в клиника в американския щат Минесота, предаде Асошиейтед прес.

Драмата се разигра малко пред 11 ч. сутринта във вторник в клиника в град Бъфало. Стрелецът е 67-годишен мъж, който бил недоволен от медицинските услуги в лечебното заведение. Мъжът е задържан. Сапьори изследват подозрително устройство, което мъжът е оставил в болницата и други - в мотела, където бил отседнал.

Стрелба в клиника в американския щат Минесота, има ранени (СНИМКИ+ВИДЕО)

Говорител на клиниката съобщи, че смъртта на един от петимата ранени е била констатирана в болницата. Един ранен при стрелбата е изписан, а трима са в критично, но стабилно състояние.

Задържаният е известен на местните власти с проблемите, които е имал с лечебни заведения в района.

DEVELOPING: Suspect in custody after a shooting at a health clinic in Buffalo, Minnesota, police say. https://t.co/fvIqJoQGgo