Ефимерна картина, направена с хиляди стъпки със снегоходки, привлече внимание близо до финландската столица Хелзинки.

Доброволците са стъпвали под насоките на местния художник аматьор Яне Пико в серия от сложни геометрични фигури на голф игрище. Така се е оформила огромна снежинка.

Снежната творба е завършена за два дена. Тя е с диаметър 160 м. Според в. "Хелзингин саномат" това може да е най-голямата рисунка на сняг, правена в страната.

"Това за мен беше начин да се развия като човек - казва пред вестника Пико, който се вдъхновява от визуалните ефекти и сам рисува по снега в по-малък мащаб. - Исках да науча как да вдъхновявам хората и дали мога да ги насочвам".

Гигантската снежинка се вижда най-добре от въздуха. Създаването й е изисквало доста планиране. Тя е временна - докато не я изтрие следващият снеговалеж или силен вятър.

