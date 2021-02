Картина на бившия британски премиер Уинстън Чърчил, която е едновременно част от политическата и холивудската история, отива на търг, предаде Асошиейтед прес.

Аукционната къща "Кристис" съобщи, че мароканският пейзаж "Минарето на джамията Кутубия", дело на британския държавник, се предлага на търг от американската актриса Анджелина Джоли следващия месец. Първоначалната оценка на творбата варира между 2,1 и 3,4 милиона долара.

