Парчета от най-голямото художествено платно в света ще бъдат предложени на благотворителен търг в Дубай в полза на децата от най-бедните страни, предаде Франс прес.

Агенцията цитира изявление на британския художник Саша Джафри. Паното Journey of Humanity („Пътешествието на човечеството”) е с размер от 1 500 квадратни метра. То е разделено на 70 парчета, поставени в рамка. Те бяха показани за пръв път, преди да бъдат изложени на търг през следващите две години.

Тези пъстроцветни артефакти с различни размери бяха изложени на стените на луксозния хотел "Атлантис" в Дубай.

