Мъж не е на себе си от щастие, след като разбра, че рисунка, купена от пазар в Еквадор за 73 пенита, струва 10 000 британски лири, съобщи в. "Мирър".

Сантяго Тауте харесал ярката рисунка, докато разглеждал пазар в Еквадор през 2001 г. Той я навил, сложил я в кашон и го дал на съхранение при родителите си в Испания, когато се преместил да живее във Великобритания през 2013 г. Там се оженил.

Рисунката останала в кашона две десетилетия, докато със съпругата му Делия се нанесли в нов дом миналата година. Тогава той си прибрал багажа и извадил картината, за да я покаже на съпругата си.

Делия, която обича живописта и редовно посещава галерии, си помислила, че тя й напомня за британския художник Ли Хадуин, когото тя дори познавала. Тя проверила подписа и се свързала с художника.

