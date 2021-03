Два исторически експоната от Ренесанса, откраднати от Лувъра, бяха върнати след 38 години. Шлем и нагръдник от рицарски доспехи, украсени със сребро, злато и орнаменти, изчезват от прочутия музей във френската столица в нощта на 31 май 1983 година и кражбата не е разкрита досега. Експонатите, за които се смята, че са направени между 1560 г. и 1580 г. в Милано, са дарени от семейство Ротшилд на музея през 1922 г.

През януари тази година аукционна къща наема военен експерт да направи оценка на шлем и нагръдник, които му били предложени от семейство от Бордо, което ги наследило.

Организаторът на търгове подал сигнал в полицията веднага щом установил, че предметите са вписани в националната информационна база за изчезнали артефакти, уточни Би Би Си. В нея миналата година са добавени 900 предмета.

Експонати нерядко изчезват от Лувъра. Последната кражба от прочутия музей е от 1998 г., когато изчезва картина на френския пейзажист Жан-Батист Камий Коро (1796-1875). "Все още я търсим", каза директорът на музея Жан-Люк Мартинес.

