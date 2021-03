Самолет Boeing 737 MAX на американската авиокомпания American Airlines кацна аварийно в САЩ заради потенциална техническа неизправност. Капитанът на Полет 2555 от Маями, щата Флорида, за Нюарк, Ню Джърси, изключил един от двигателите, след като забелязал възможен проблем с неговия индикатор за налягането на горивото. Самолетът се приземил безпроблемно в Нюарк, като от общо 101 души на борда - 95 пътници и 6-членен екипаж, - никой не е пострадал, съобщи говорител на American Airlines.

Тя обърна внимание, че потенциалната техническа неизправност не е причинена от системата MCAS за контрол на полета, която е свързвана с две катастрофи на самолети от този модел. При злополуките в Индонезия през 2018 г. и в Етиопия през 2019 г. загинаха общо 346 души. След тях Boeing 737 MAX бяха спрени от експлоатация за 20 месеца.

American Airlines бе първата авиокомпания в САЩ, възобновила полетите с този модел самолети, след като федералните авиационни власти одобриха в края на миналата година подобренията, направени от Boeing на софтуера на MCAS. Кацналият аварийно 737 MAX й е бил доставен от производителя на 30 декември.

An American Airlines spokeswoman said there were no injuries among the 95 passengers and six crew members.https://t.co/SiZzmXd9UV