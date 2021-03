Скоро след кончината на едно от кучетата му, президентът на Ирландия Майкъл Хигинс е забелязан да разхожда нов питомец от породата Бернски зененхунд (Бернско планинско куче. Новото попълнение в семейството е 5-месечно кученце на име Мишнах, чието име на ирландски означава Кураж.

По време на разходката 79-годишният Хигинс и Мишнах са били придружено от другото куче на президента - Брод, чието име означава Гордост, и който също е представител на едрата дружелюбна порода.

It's official! President Michael D Higgins has found a pal for his Bernese Mountain dog Bród. Meet Misneach (it means 'courage'), the newest addition to the Áras.

Майкъл Хигинс през целия си живот е имал кучета, като любимата му порода е именно Бернски зененхунд, отбелязва "Айриш таймс". Питомците му често се появяват на срещи с други държавни и правителствени лидери. Хигинс е казвал, че те помагат много за "разчупване на ледовете".

Президентът на Ирландия не е единственият, който цени кучетата. Американският му колега Джо Байдън има две немски овчарки - Чемп и Мейджър. Руският държавен глава Владимир Путин също е любител на кучета.

