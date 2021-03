Британската кралица Елизабет Втора има две нови коргита, предаде Франс прес, позовавайки се на публикация във в. "Сън". Според таблоида кучетата правят компания и даряват утеха на 94-годишната кралица в замъка Уиндзор, докато 99-годишният й съпруг принц Филип е в болница, а целият свят е в очакване на откровеното интервю на внука й принц Хари и съпругата му Меган Маркъл с Опра Уинфри.

Точните възраст, пол, имена и други подробности около новите кучета на Нейно Величество не се съобщават. "Кралица Елизабет Втора е очарована. Немислимо е човек да си я представи без любимите й коргита. Това е все едно лондонският Тауър без гарвани. Кученцата са с нея отскоро, но според източниците внасят шум и оживление в замъка Уиндзор, докато принц Филип е в болница", пише в. "Сън".

