Reality Labs на Facebook сподели най-новите си краткосрочни технологични постижения в публикация в своя блог в четвъртък, представяйки устройство за китка за четене на мисли, което използва елементи на изкуствен интелект, както и клавиатура с т.нар. "добавена реалност" (AR).

"Това, което се опитваме да направим с невронните интерфейси, е да ви дадем възможност да управлявате машината директно, използвайки изхода на периферната нервна система - по-специално нервите извън мозъка, които предизвикват движение на мускулите на ръката и пръстите ви“, каза Томас Риърдън, изпълнителен директор на Reality Labs на Facebook.

Here’s some mind-blowing technology being developed by @boztank and his team for our AR glasses: wrist-based sensors that let you control devices using the same electrical motor nerve signals you use to move your handshttps://t.co/UsVsGA7tm6 pic.twitter.com/T6xZzfoEdM