Посетители на зоопарк в Китай са останали озадачени от предложението да видят куче от породата голдън ретривър, представено за лъв, пише в. "Саут Чайна морнинг пост". Отсъствието на Царя на животните от клетката с табела "Лъв" е било обяснено с преместването на нейния обитател.

1. Visitors to a new zoo in Sichuan, China were left confused after seeing a golden retriever in a cage meant for an African lion.



A video taken by a visitor named Tang showed the dog wearing a harness within the enclosure, despite a sign indicating that a lion was inside. pic.twitter.com/QxWenvV8P9