Пандата Дин Дин от московския зоопарк унищожи картонен макет на робопанда, който получи като подарък по повод Световния ден на пандите.

БЯЛА ЛЮБОВ: Панди близнаци и първата им среща със снега (ВИДЕО)

С картонена реплика в реален размер на анимационното роботче по същия повод се сдоби и нейната приятелка Жуи, с която живеят в едно и също заграждение. Двете черно-бели мечки отначало се удивили от подаръците, които им донесли. Но Дин Дин се ядосала на картонената имитация и злобно я потрошила.

Бебе панда, играещо с гледача си, се превърна в интернет сензация (ВИДЕО)

Kung fu fun! Pandas in Moscow Zoo clash with their cardboard relatives.#Moscow #Russia #Zoo #KungFuPanda #cardboard #Paperpay #Video pic.twitter.com/6DaScrYLIO