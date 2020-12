Канадска зоологическа градина потвърди, че пандите, които е върнала на Китай по-рано от предвижданото заради недостиг на бамбук, са стигнали до Чънду в провинция Съчуан, съобщава БТА.

Първата панда, родена в Нидерландия, с дебют пред публика (СНИМКА)

Giant pandas return to China from Canada because of bamboo shortage 🐼 https://t.co/xwVygAlqlG