Певицата Били Айлиш разкри, че вече "се чувства като жена" с новия си външен вид с руса коса и нов стил пред британското издание на списание "Вог", за което позира във впечатляваща фотосесия, съобщи електронното издание "Мейлонлайл".

Изпълнителката на хита "The Bad Guy" споделя пред изданието, че е готова да покаже новата си външност пред феновете. Айлиш, която е на 19 години, изглежда неузнаваема и напълно различна от досегашния си стил - тя позира руса по подобие на Мерилин Монро в розов корсет за корицата на списанието.

In the June issue of British Vogue, @BillieEilish speaks about personal choice, about fear, about fun, about women’s bodies, about consent, and above all about confidence. https://t.co/JM1SBrXf06 pic.twitter.com/FxRi2ymxKV — British Vogue (@BritishVogue) May 2, 2021

Досега Айлиш се появяваше основно в превърналите се знакови за стила й широки облекла с панталони, а косите й бяха черни с неонови кичури. Преди шест седмици обаче тя е боядисала косата си и вече е руса. "Важното е да се чувстваш добре. Ако искаш да си направиш пластична операция, направи си. Ако искаш да носиш рокля, която според някого те прави да изглеждаш дебела, носи я. Щом чувстваш, че изглеждаш добре - значи изглеждаш добре", каза певицата.

billie eilish for british vogue. i have no words. pic.twitter.com/KlQCIV0q83 — agapé, like the Love 🦋 (@agapethamar) May 2, 2021

Неотдавна тя представи видеото към новия си сингъл "Your Power с акценти върху сексуалните злоупотреби и форми на контрол. Сексуалната експлоатация на малолетни е "навсякъде", казва Айлиш.

“It's all about what makes you feel good”

Billie is on the cover of @BritishVogue. Read the cover story now: https://t.co/nZmP08VlGI pic.twitter.com/Kef1sn01J7 — billie eilish (@billieeilish) May 2, 2021

Според нея цялото й поколение е търпяло непристойно отношение под някаква форма, отбеляза "Гардиън". "Не познавам нито едно момиче или жена, което да не е преживяло нещо странно или лошо. При мъжете е същото - от младите момчета постоянно се възползват", каза певицата.