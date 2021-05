Британците бяха поканени да садят дръвчета за платинения юбилей на кралица Елизабет Втора, която ще отбележи 70 години на престола през 2022 г., съобщи АФП.

Инициативата, която беше обявена днес, е с подкрепата на правителството. Проектът е наречен "Зеленият балдахин на кралицата". Организаторите му призовават градинари, ученици, участници в асоциации да засадят по едно дръвче от октомври 2021 г. до края на 2022 г.

🌳 Introducing The Queen’s Green Canopy!



🍃 Today marks the launch of @qgcanopy, a a unique, UK-wide tree planting initiative created to mark The Queen’s Platinum Jubilee in 2022.



📸 The Queen and The Prince of Wales with the first Jubilee tree, planted earlier this year. pic.twitter.com/f7XdrVhetI — The Royal Family (@RoyalFamily) May 17, 2021

В чест на 70-годишнината на Елизабет Втора на британския престол ще бъдат представени 70 древни гори и 70 столетни дървета във Великобритания. Ще бъде лансирана и програма за безработни младежи, с която те да бъдат обучени как да засаждат дървета и да се грижат за тях.

Престолонаследникът принц Чарлз призова с видео британците да засадят дърво за юбилея. Той каза, че това ще е "послание на надежда и вяра в бъдещето".

Today marks the launch of The Queen’s Green Canopy, a tree planting initiative to mark The Queen’s Platinum Jubilee in 2022 and to enhance our environment now, and for generations to come. 🌳 🌱



The initiative invites people to “Plant a Tree for the Jubilee”! @qgcanopy pic.twitter.com/okkwwhBrIi — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) May 17, 2021

Министър-председателят Борис Джонсън също подкрепя инициативата. Неговото правителство обяви амбиции за околната среда преди конференцията на ООН за климата в Глазгоу през ноември.

By sustaining our beautiful countryside for generations to come, the Queen’s Green Canopy is a fitting tribute to Her Majesty’s years of service to this country.



I am proud to support this and urge everyone to get involved and plant a tree for the Jubilee.@QGCanopy pic.twitter.com/O2eNTGreDW — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 17, 2021

„Дърветата имат огромна роля в борбата ни с климатичните промени”, заяви Джонсън във видео, публикувано в Twitter. „Затова правителството вече се ангажира да бъдат засаждани 30 000 хектара гори ежегодно до май 2024 г.”, допълни той.

