Днес е регистрирано ново изригване на вулкана Етна на остров Сицилия, съобщи агенция ANSA.

Според агенцията, изригването от кратера на югоизточния склон е било придружено от изхвърляне на вулканична пепел и лава. Новото изригване не е повлияло на работата на международното летище в Катания.

Според оценките на специалистите от Националния институт по геофизика и вулканология (INGV), става въпрос за 19-ото повишаване на вулканичната активност от 16 февруари насам.

Етна - най-големият действащ вулкан в Европа, е под постоянно наблюдение от страна на специалистите. Неговата активност обикновено не представлява опасност за населението.

#Etna is back: after 6 weeks of relative calm, a new episode of lava fountaining occurred early on 19 May 2021 at the Southeast Crater. Less intense than those of February-April, but rather beautiful, since it occurred at daybreak. View is from home (Tremestieri Etneo) pic.twitter.com/xEnywwR1HQ