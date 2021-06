Иракската армия съобщи днес, че ПВО на иракската военновъздушна база "Айн ал Асад", където има разположени американски войски, е прехванала и унищожила два дрона, предаде Ройтерс. В изявление армията посочва, че дроновете са били прехванати и свалени около 12.30 ч. местно време.

The Iraqi army said Sunday two drones were destroyed above a base housing US troops, one month after the same base was targeted by an armed dronehttps://t.co/EvG1ZmONJH