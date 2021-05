Четири души са ранени, три от които с опасност за живота, след атака с нож в супермаркет в Нова Зеландия, съобщава BBC, цитирани от DarikNews.



Инцидентът станал в град Дънидин.



Свидетели са успели да обезвредят нападателя, който е бил след това и арестуван.



Новозеландската министър-председателка Джасинда Ардърн посочи, че мотивът за нападението все още не е ясен, но за момента няма данни, че представлява терористичен акт.



Полицейски представител окачествява инцидента като „спорадичен инцидент“.

Four people were injured after a stabbing attack at a New Zealand supermarket. Police detained a man believed to be responsible for the attack https://t.co/b9F3xeQkhG pic.twitter.com/bXiedUpIUs