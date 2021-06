Бившият министър на отбраната на САЩ Доналд Ръмсфелд почина на 88 години. Политикът бе министър на отбраната при президента Джералд Форд и президента Джордж У. Буш по време на войната в Ирак.

Семейството му излезе със съобщение в социалните мрежи, в което изразяват увереността си, че Доналд Ръмсфелд ще бъде запомнен от историята с шест десетилетия работа в полза на обществото и страната, но близките му никога няма да забравят безкрайната му любов към неговата съпруга Джойс, семейството и приятелите, както и изпълнения с почтеност живот, посветен на родината.

