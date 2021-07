Най-малко осем души са загинали, а девет се водят безследно изчезнали след рухване на хотел в град Сучжоу, Източен Китай, предаде Асошиейтед прес.

Seven more rescued from rubble of China hotel collapse https://t.co/lnEXYVEKRQ pic.twitter.com/GG5WokG5IS — CNA (@ChannelNewsAsia) July 13, 2021

Спасителите използват кранове, стълби, машини за рязане на метал и специално обучени кучета, за да търсят оцелели. 23 души са блокирани под развалините, петима са спасени.

#BREAKING: As of 10am today, the death toll of the Siji Kaiyuan hotel collapse in Suzhou, Jiangsu Province, China rises to 8, while another 9 are still missing. pic.twitter.com/JBxcWUP7SA — News Asia 24 (@NewsAsia24) July 13, 2021

​

За участие в спасителната операция са мобилизирани повече от 600 души, включително 120 машини.

#China hotel collapse kills 8, with 9 still missing https://t.co/mJIpDdqaCD — Gulf News (@gulf_news) July 13, 2021

