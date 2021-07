Земетресение с магнитуд от 6,2 по Рихтер беше усетено днес южно от Панама, съобщи Европейско-Средиземноморският сеизмологичен център, предаде Ройтерс. Трусът е бил на дълбочина от 10 километра.

Епицентърът е бил на 375 километра югоизточно от град Сан Хосе, предаде ТАСС.

Междувременно земен трус с магнитуд от 5,4 по Ритер разлюля рано тази сутрин южната филипинска провинция Източен Давао, съобщи институтът по вулканология и сеизмология на Филипините.

ird2021nzmefo Mindanao, Philippines mb 5.5 2021/07/18 00:09:36 - Event has not yet been reviewed by a seismologist.