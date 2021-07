Най-малко девет души пострадаха, някои от които сериозно, след като кола помете външните маси на няколко заведения в испанския курортен град Марбея.

Според местните медии, водачът е 30-годишен местен жител, който шофирал колата на родителите си. Мъжът изгубил контрол над возилото. Според в."Еспаньол" родителите на мъжа също са били в колата по време на инцидента, отбелязва ТАСС.

Инцидентът не се разглежда като тероризъм.



Шофьорът е задържан и се води разследване. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Проверява се дали не страда от психично заболяване.

Разпространени по интернет кадри от мястото на инцидента показват пристигнали линейки и полицаи, както и сервитьори, които се опитват да помогнат на хората.

Произшествието е станало следобед, когато районът е бил пълен с обядващи клиенти, каза Раул Мороте, чието семейство притежава няколко ресторанта на популярния булевард.

"Колата криволичеше и помиташе всичко по пътя си", каза Мороте пред АП.

More from the scene as a car plows into people sitting outside an establishment in Marbella, Spain. pic.twitter.com/hfKHL2ppgc