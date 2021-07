Жертви на един от най-големите в последно време терористични актове днес в Багдад, извършен от жена с прикрепени към тялото експлозиви, станаха 30 души, а около 60 са ранени.

Експлозията стана на оживен пазар в населения главно с шиити източен район Мадинат-Садр.

Взривът е довел и до значителни разрушения. Изгорели са няколко търговски обекта.

Местните силови структури определиха експлозията като терористичен акт с използването на самоделна бомба.

🚨 #Iraq :Massive explosion strikes al-Wuhaylat market in #SadrCity east of #Baghdad . Initial reports suggest the explosion was caused by an IED. pic.twitter.com/YjXyKMnAtV

Иракският министър-председател Мустафа ал Кадими издаде заповед за арест началника на федералния полицейски полк, който отговаря за района на пазара, се посочва в иракско военно съобщение.

Сред жертвите има жени и деца.

Another video of the bomb blast in a popular market in Sadr City in northeastern Baghdad, Iraq.



Footage courtesy of social media#Baghdad #Iraq #Blast #Explosion pic.twitter.com/fT2fg7QCCN