Гръцки огнеборци трогнаха света с невероятната си постъпка. Снимки на пожарникарите, които спасяват диви или бездомни животни от бушуващите в южната ни съседка пожари, се разпространиха в социалните мрежи и умилиха мнозина.

Акис Бардакис е заснет да дава вода на малка костенурка след пожар в Птери. Огнеборецът споделя пред местен вестник, че забелязал животното случайно. Пожарникарите отвели костенурката на безопасно място.

Друг огнеборец е заснет да спасява кутре от опожарена гора в област Актио – Воница. В спасителни акции за бездомни животни, намиращи се в засегнати от пожарите местности, ежедневно се включват стотици доброволци.

Forest fire in the area of Thiriou of the municipality of Aktio-Vonitsa

On action 80 firefighters , 24 vehicles, 5 planes (1 CL215, 2 PZL,Beriev-200) Assistance from water-bearing local authorities

This is how #Greece responds to a fire

We have many planes to support you #Turkey pic.twitter.com/gJMCdKN15D