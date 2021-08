Талибаните превзеха още една столица на афганистанска провинция, съобщиха днес източници от местните власти, предаде ДПА. Бунтовниците са установили контрол върху ключови сгради в Шебергхан, главния град на северната провинция Джаузджан.

Талибаните владеят резиденцията на губернатора, полицейското управление и централния затвор в града. Кадри в социалните мрежи показаха как затворниците бягат от затвора с помощта на талибански бойци.

Правителствените сили все още държат някои квартали в града, както и летището и армейската казарма.

Taliban Take Second Afghan City in Two Days https://t.co/wYlFVn6Ogp

Талибаните с нова офанзива - превзеха столица на афганистанска провинция

След поражението на защитниците на Зарандж, главен град на северозападната провинция Нимроз, Шебергхан е втората провинциална столица, която пада в ръцете на талибаните откакто САЩ и съюзниците им започнаха да изтеглят бойните си части от Афганистан.

Taliban tightens grip on Afghanistan. Insurgent fighters seize the capital of northern Afghanistan’s Jowzjan province, the second such provincial seat of power to fall in two days https://t.co/LXEi93MKQ1