Височината на южния връх на планината Кебнекайсе в Швеция намаля с два метра заради затоплянето, съобщи ТАСС. Ледникът на върха се топи и затова височината му е вече е 2 094,6 метра над морското равнище.

Това е най-ниското ниво от началото на измерванията през 40-те години на миналия век, съобщиха от Стокхолмския университет.

Според специалисти от научната станция Тарфала височината на върха е намаляла с почти два метра за една година поради по-високите температури в страната. "Промяната на надморската височина е показателна за реакцията на ледниците към затоплящия се климат в Швеция", заяви професорът по глациология Пер Холмлунд.

Южният връх на планината е изграден от твърди скали до височина 2 060 метра, след което започва ледникът. Височината му беше вписана в учебниците през 80-те години на миналия век като 2 111 метра. Оттогава ледът на южния връх се стопи значително.

Северният връх Кебнекайсе не е покрит с лед и поради това височината му не се променя. Сега тя е малко по-голяма, отколкото на южния връх - 2 096,8 метра.