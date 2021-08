Изстрелването на ракетата-носител "Фалкон 9" с кораба "Дракон", който трябваше да достави товар на Международната космическа станция, беше отложено заради метеорологичните условия, съобщи в Twitter частната американска компания "Спейс Екс".



Следващият опит за изстрелването на кораба от Кейп Канаверал, Флорида, в рамките на 23-ата мисия на SpaceX за попълване на запасите на МКС и доставяне на оборудване и материали за експерименти, ще бъде в неделя в 03:14 ч. местно време.

Storms spawned by Hurricane Ida near Florida forced SpaceX to scrub the launch of a Falcon 9 rocket from Kennedy Space Center early Saturday. https://t.co/IBOgnoO0mu