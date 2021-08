Няколко хиляди души протестираха в Берлин срещу ограниченията, заради пандемията. Днешните прояви са продължение на протестите, които противниците на ограничителните мерки проведоха и в събота.

Арестувани са десетки. Повече от 2 хиляди полицаи бяха разположени в германската столица, за да контролират спазването на обществения ред по време на неразрешената демонстрация.

Протестите се провеждат на фона на дебатите в Германия за това как и дали да се налагат ограничения на хората, които не са ваксинирани срещу COVID.

Хиляди протестираха в Берлин срещу мерките против COVID-19 (ВИДЕО+СНИМКИ)

ZRSD NEWS: Demos in Berlin: “AfD terrorists lateral thinkers” arrested in Prenzlauer Berg, police attacked. Also on Sunday, several thousand move through Berlin to protest against the Corona measures. There are again AfD racist members arrests. pic.twitter.com/miaD39rIzq