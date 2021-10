Най-малко 28 души са загинали, а повече от дузина са ранени във вторник, след като претъпкан пътнически автобус е излязъл от пътя в хълмист район в северозападен Непал, съобщиха официални лица.

Инцидентът в отдалечения регион Мугу е станал след спукване на една от предните гуми, съобщи за АФП областният служител Ром Бахадур Махат.

Автобусът е пътувал от южния район Банке към района Мугу и се предполага, че е превозвал най-малко 45 души, много от които са пътували, за да отпразнуват хиндуисткия празник Дашаин.

"При инцидента са загинали 28 души, опитваме се да идентифицираме телата. Ранените се лекуват в болници", добави Махат.

Късно във вторник спасителите продължиха да търсят оцелели и жертви на мястото на катастрофата.

Смъртоносните пътнотранспортни произшествия са сравнително често срещани в хималайската държава поради лошите пътни условия, лошо поддържаните превозни средства и безразсъдното шофиране.

