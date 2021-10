Компанията "Върджин галактик" съобщи, че отлага редовните полети с космически туристи за четвъртото тримесечие на 2022 г. и тази година няма да има планирани изпитателни полети, предаде Ройтерс.

След съобщението акциите на компанията спаднаха с 13 процента.

