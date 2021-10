Германски учени създадоха живо същество, способно да произвежда кислород, когато такъв напълно липсва в околната среда. Това откритие може да стане първата стъпка към създаването на технология за алтернативно дишане. Изследователите използвали свойствената само за растенията фотосинтеза за поддържането на мозъчната дейност.

Учените инжектирали цианобактерии или синьо-зелени водорасли в поповите лъжички на гладката нокътна жаба (Xenopus laevis), след което прекъснали снабдяването с кислород, като по този начин прекратили принудително мозъчната дейност.

Тази активност се възстановила под въздействието на светлината, тъй като микроорганизмите започнали да произвеждат кислород. При изключване на светлината невроните на мозъка отново спирали да работят.

Същество, получено чрез условна кръстоска между водорасли и жаби, теоретично би могло буквално да „диша“ кислород под вода, без при това да диша наистина. Учените смятат, че създаването на пълноценно животно с функция на фотосинтеза е все още далеч.

