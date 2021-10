Един човек загина, а седем други бяха ранени при стрелба по време на студентско парти в близост до университета във Форт Вали, Джорджия. Това съобщи местният клон на канала Fox News, позовавайки се на данни на полицията.

Според органите на реда някои от пострадалите са хоспитализирани. Няма информация за състоянието им.

Не се съобщават и допълнителни подробности за причината за стрелбата.

