Изключително рядкото растение Аморфофалус разцъфна в ботаническата градина на университета в нидерландския град Лайден. Явлението е уникално, защото се случва веднъж на всеки две десетилетия.

Цъфна най-голямото цвете в света

За последно "цвете пенис" - както е най-известно заради формата си, наподобяваща фалос, е разтваряло цвета си през 1997 година, съобщава UPI.

Rare ‘#PenisPlant’ Blooms for the First Time in 25 Years

Experts believe that this is only the third time the aptly named Amorphophallus decus-silvae has bloomed in Europehttps://t.co/pPH0nUBMts