Европейският съюз и САЩ се разбраха да замразят действието на митническите тарифи върху стоманата и алуминия. Това съобщи председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след преговори с президента на САЩ Джо Байдън в Рим, предадоха световните агенции.

"Президентът на САЩ Джо Байдън и аз постигнахме договореност да бъде замразено действието на тарифите върху стоманата и алуминия и заедно да работим за ново глобално споразумение за стоманата", написа тя в Twitter.

