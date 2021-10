Най-малко 35 сгради са пострадали сериозно, а още 75 са претърпели умерени щети при серията от земетресения в окръг Дибър в Североизточна Албания в петък, съобщи информационният портал Екзит.

Земетресение в Албания тази сутрин

В петък рано сутринта Дибър беше засегнат от серия от земетресения с магнитуд от 3,3 до 4,7 по скалата на Рихтер. През деня последваха още три вторични труса.

При земетресенията не бяха регистрирани пострадали хора.

