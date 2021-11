Най-малко шестима души са загинали при рухването на строяща се многоетажна сграда в икономическата столица на Нигерия - Лагос, предаде Ройтерс, като се позова на ръководителя на службите за спешна помощ.

#UPDATE At least four people have been killed in the collapse of a high-rise building under construction in #Lagos, with dozens more feared trapped https://t.co/uCbjKw1CZt

📷 @EkpeiPius @AFPphoto pic.twitter.com/ipGzretYUt