Най-малко 19 души са загинали, а 50 души са ранени при двете мощни експлозии тази сутрин край военната болница "Сардар Мохамад Дауд Хан" в центъра на Кабул, предаде Ройтерс.

Експлозия, последвана от изстрели, отекна тази сутрин недалеч от военната болница в центъра на Кабул, след което се чу нова експлозия, съобщиха по-рано очевидци, цитирани от АФП.

По данни на телевизия "Толо нюз", цитирана от ТАСС, в кабулския квартал Вазир Акбар Хан, където са разположени дипломатически мисии, е избухнала престрелка между нападатели и бойци на талибанското движение, взело властта в страната.

Последното нападение в афганистанската столица бе извършено на 3 октомври. Най-малко петима души загинаха при експлозия близо до местна джамия. Отговорност пое групировката "Ислямска държава".

През март 2017 г. болницата "Сардар Мохамад Дауд Хан", най-голямото в страната военномедицинско учреждение, бе нападната от бойци, преоблечени като медицински персонал.

Жертвите бяха около сто. Отговорността също бе поета от "Ислямска държава".