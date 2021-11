Проливни дъждове и урагани връхлетяха райони на Южна Италия. В Сицилия загина един човек, a двама са ранени.

Торнадо удари остров Сицилия – необикновено явление за тези географски ширини. Вихърът засегна провинцията Рагуза и най-много - селището Комизо.

Waterspouts form off Italy’s Sicilian coast - ONE DEAD Footage shows the tornado-like funnels raging offshore from the town of Licata in Sicily. pic.twitter.com/09rDY095vU

Отнесе градският пазар, разруши бензиностанция, уби човек, излязъл от къщи и рани сериозно мъж и жена.

Подобна картина след това природният феномен създаде в най-южните точки на област Пулия. Предизвика наводнения, градушки, които образуваха ледена покривка, срутване на зидани огради на стадион и на други места в град Отранто и редица селища около него, чак до Finibus terrae (Краят на земята).

A storm brought heavy rainfall, strong winds, a waterspout and even a tornado to portions of Italy from Tuesday into Wednesday. At least 1 fatality has been blamed on the severe weather.: https://t.co/3Jvycdd87U