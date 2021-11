Трагедия в американския щат Уисконсин. Кола се вряза с висока скорост в коледен парад в град Уекошо и блъсна десетки хора. Сред тях има и деца на възраст между 9 и 15 години. По първоначална иформация, има 5-ма загинали и над 40 ранени.

🇺🇸🚨 — BREAKING: Multiple people were killed in a car ramming attack during a Holiday Parade in Waukesha, Wisconsin. At least 20 others were injured. One suspect reportedly arrested, two others on the loose. Mass casualty incident declared. pic.twitter.com/NAPaDsNLyY