Американските астронавти Томас Маршбърн и Кайла Барън излязоха в открит космос, за да подменят повредена антена на Международната космическа станция, съобщиха отНАСА.

LIVE SPACEWALK: Watch @AstroMarshburn & Kayla Barron of @NASA_Astronauts prepare to exit & work outside the @Space_Station.



The spacewalk to replace an antenna system is expected to begin at ~7:10am ET and last ~6.5 hours. https://t.co/CuuxMqEW9U