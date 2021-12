При два хипопотама в зоопарка в Антверпен е открит коронавирус, съобщи вестник „Het Nieuwsblad“.

"Миналата година всички бозайници в зоопарка в Антверпен бяха изследвани за коронавирус и в зоопарка не беше открит COVID-19. Сега се появи първи случай, по-специално при хипопотамите", каза ветеринарният лекар Франсис. У двете животни, Иман и Хермиен, се появила хрема и резултатите от изследвания секрет показали наличието на инфекция.

"Резултатът беше отрицателен, но предвид настоящите събития предприех допълнителна стъпка, за да изследвам пробите и за COVID-19, като получих този резултат. Доколкото ми е известно, това е първият случай с този вид. В световен мащаб този вирус е регистриран предимно при човекоподобни маймуни и котки", допълни той.

Belgian zoo says its 2 very runny-nosed hippos have tested positive for COVID-19 https://t.co/6H6Z28pQGU