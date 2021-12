Около 120 души се заразиха с коронавирус на предколедно корпоративно парти, проведено в ресторант в центъра на Осло. Това съобщиха в неделя от телевизионният канал NRK, цитират от международните медии.

Най-малко 13 от тях са с новия вариант на COVID Омикрон, това сочи анализът на пробите.

Над 70 от заразените хора в ресторанта са били част от партито, а 45-50 в заведението не са били свързани с корпоративното събитие, състояло се на 26 ноември. Енергийната компания извършва дейности в Южна Африка

Now some 80-90 of the 120 are PCR pos, 13 of these confirmed omicron, the rest waiting for sequencing results. Some of those infected w omicron were not at the party but present at the same restaurant that evening. Not looking good re transmissibility. https://t.co/O9MYseafXy